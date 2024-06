Melissa: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 5 de junio de 2024 00:00

Con un peligro inminente y la desesperación formando parte de la trama. Así avanza "Melissa", la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Yesil Vadinin Kizi. La novela presenta giros emocionantes y dramáticos que mantendrán a todos prendidos a la historia.

En el capítulo de este miércoles, Öykü (Ece Gürer) enfrentará su peor pesadilla cuando sea finalmente atrapada por su mayor enemigo, quien está decidido a verla muerta. La tensión alcanza su punto máximo cuando Yesim (Ezgi Ulusoy) llega a la veterinaria y se encuentra con el lugar completamente destrozado.

La situación se tornará aún más desesperada cuando el enemigo de Öykü la confronte con palabras intimidantes: "Creíste que te escaparías de nosotros, ¿cierto? Será una lástima deshacernos de una mujer tan atractiva". A pesar de la amenaza, Öykü mostrará una valentía inquebrantable al responder: "No importa lo que me suceda. No van a salirse con la suya". Sin embargo, su enemigo dejará en claro que él tiene el control absoluto: "Mírame. La única que no se saldrá con la suya eres tú".

Mientras tanto, Asra (Hande Arisoy) descubrirá una verdad dolorosa sobre su relación con Orhan (Özgür Özberk). La sospecha se confirmará cuando Orhan no solo evite darle el collar que ella había visto en su armario, sino que también le pedirá que se vaya con los niños un fin de semana para que él pueda quedarse solo.

Para apaciguarla, le ofrecerá su tarjeta de crédito como "regalo", sugiriendo incluso un viaje a Estambul con las niñas. La situación deja a Asra devastada, enfrentando una traición que nunca esperó.

Con estos desarrollos emocionantes, los seguidores de "Melissa" están ansiosos por descubrir cómo estas revelaciones influirán en el futuro de los personajes y en el destino de Öykü en manos de su peligroso enemigo. La intriga y el drama continúan en esta cautivadora serie que no deja de sorprender a su audiencia.