¡Virzana vive!: Manzana emocionó a Virginia en un "Congelados" especial en GH

martes, 4 de junio de 2024 00:00

El lunes llegó a "Gran Hermano" con un Congelados especial. Federico "Manzana" Farías entró, al estilo "El Padrino" a la casa más famosa e hizo emocionar a su admirada Virginia.

“Pensé en ustedes, lo juro, pero no se me ilusionen que vine a saludar a Arturo. Extraño a Emma, ??extraño a Darío, a Virginia, a los Bros ya Juliana, pero lo que más extraño es comer pollo en la cama", dijo Manzana, al leer un pergamino, con un particular poema.

“Afuera canto, baile y morfo como un vikingo. Sigan fallando en las pruebas que a mí me importa un pingo. No los quiero ilusionar pero se vienen sorpresas. Altas penas si me voy, pero para zafar de la angustia van a ver The Truman Show. Sepan que los quiero y extraño. Están donde todos quieren estar. Afuera la vamos a pasar muy bien todos”, dijo el tucumano, siguiendo el "engaño" para los participantes sobre una noche de cine.

“No me voy sin saludarlos ni darle un pico a Virginia”, expresó Manzana que se acercó para darle un mensaje. "A vos te extraño muchísimo. Yo te quiero demasiado. Virginia, mi fiel amiga. Me encanta verte; me llenás de orgullo realmente. Te quiero demasiado. Vamos arriba... vamos a seguir adelante. Ahora te voy a saludar y no te movás", cerró antes de darle un beso. "¡Te quiero!", se despidió antes de salir de la casa.