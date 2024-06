Video: una participante rompió el silencio y arremetió contra la producción de GH

martes, 4 de junio de 2024 17:16

En las redes sociales se hizo viral un video de Furia criticando fuertemente a la producción de Gran Hermano (Telefe). La participante rompió el silencio y aseguró que no la están cuidando ya que estaría sufriendo un importante daño psicológico.

"Lo único que puedo agradecer es que cuando estaba me ayudó un montón la producción, pero me rompe las bol... esa parte de la producción que me está diciendo que soy una mier... Yo no lo soy", destacó la competidora ante la atenta mirada de Bautista, su compañero.

Vale destacar que la jugadora cuenta con una importante cantidad de seguidores y aseguran que llegará fuerte a la final. Hasta el momento, la competidora viene cumpliendo cada uno de sus objetivos, y uno de ellos fue sacar del juego a Florencia. Sin embargo, en las últimas horas se mostró muy enojada y, de momento, no revelaron los motivos.

La participante quedará en placa de nominados durante toda su estadía en la casa y su futuro depende únicamente del público, ya que no puede ser salvada por el líder de la semana.