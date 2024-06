Congelados encendido: Furia y Bautista reaccionaron al ver a Mauro y Denisse

martes, 4 de junio de 2024 00:18

Juliana "Furia" Scaglione y Bautista Mascia se entusiasmaron al ver a Mauro Dalessio y a Denisse González entrar en el particular "Congelados" de "Gran Hermano".

El uruguayo se emocionó al ver a la joven y cuando hacía el camino hacia el confesionario, le gritó cerca de la puerta del SUM en el que estaban compartiendo una cena y viendo cómo sus excompañeros visitaban la casa.

Denisse - "Mis primeros 2 votos son para MAURO no me lo fumo y nunca me lo fumé, la CHULA nunca la perdoné"



uD83DuDCFD?uD83DuDCFD?uD83DuDCFD?#GranHermano pic.twitter.com/I8DStYJBtP — TRONK (@TronkOficial) June 4, 2024

En el caso de esa pareja, se mantiene la expectativa de si seguirán juntos cuando se encuentren en "el afuera", algo que no sucedería con Furia y Mauro.

Fiel a su estilo, la participante le gritó "¡HDP, te amo!" cuando el joven iba hacia el confesionario. No obstante, Mauro dejó en claro que, tras ser eliminado del reality, no quiere seguir vinculado a Juliana. Además, criticó al programa por no haberle permitido hacerle saber a la doble de riesgo que no habrá relación amorosa y se muestra muy cerca de Catalina Gorostidi, examiga de Furia.