"Como el burro y...": Mica Viciconte y su "metida de pata" sobre Nicole Neumann

martes, 4 de junio de 2024 14:41

Mica Viciconte volvió a arremeter contra Nicole Neumann pero cometió un acto fallido que la dejó en evidencia, durante una entrevista.

La panelista comenzó la nota con "Socios del Espectáculo" (ElTrece) desentendiéndose de Nicole y Manu Urcera al asegurar que “muy enfocada no estoy en ellos porque me estoy yendo a hacer unas fotos de mi propio emprendimiento, así que sigo mi camino, mi carrera, mis cosas, mis sueños, mis objetivos. Los demás que digan lo que quieran. No es algo que a mí me me pueda importar”.

“Nadie me va a venir a decir a mí cómo soy y qué sueños y deseos tengo y si pienso o no en el otro. Así que me encantaría que haga su vida, que sea feliz… Está buenísimo”, respondió Viciconte las declaraciones de Neumann sobre la supuesta imposibilidad de dejarla en paz que tendría Fabián Cubero.

La panelista especuló que el enfrentamiento con la modelo se mantendrá tras el nacimiento de Cruz Urcera al asegurar que “no espero un cambio. Tampoco la boludez… Hace 7 años ya y no espero más nada”.

“Intenté hacer todo lo mejor posible, desde mi lado, obviamente como mujer, eh y a veces cuando querés pelear… Digo no cuando querés pelear, cuando querés hablar con alguien es como el burro y el tigre… Para qué vas a ponerte a discutir con alguien que no se puede llegar…”, se pisó sola Mica al decir ‘pelear’ en lugar de ‘hablar’.

Viciconte le tiró la pelota a Neumann sobre Cubero porque “los cambios a veces son dolorosos, pero internamente uno los tiene que transitar y procesar y bueno, curarse solo. Vos no puedes culpar a otro por lo que uno es”.

“Hace siete años conocí a Fabi, a su familia, a sus entornos. Sé todo lo que pasa porque vivo el día a día con él, así que no puedo esperar nada de nadie. Estoy tranquila con eso, que cada uno haga lo que quiera. Yo sé lo que pasa. Me acuesto en mi cama todas las noches y estoy tranquila. Uno no puede hablar y decir lo que uno piensa. Prefiero guardármelo porque sé que puede ser fatal”, cerró la panelista.