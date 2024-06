"Vayan a fondo": el insistente pedido de Bautista a sus fans

domingo, 30 de junio de 2024 21:13

Gran Hermano está a punto de definirse y esta noche se conocerán a los tres finalistas del certamen. Con algunas sorpresas inimaginables a esta altura del reality, ya que no están Furia o el Chino Martín Ku.

En este marco es que el uruguayo Bautista Mascia hizo un insistente pedido a sus fans, ya que comparte placa con Darío Martínez Corti y Emmanuel Vich, y uno de los tres abandonará la casa.

En una sesión de gimnasio a solas, Bautista se dirigió a sus seguidores: "Vamos, gente, últimas horas, votemos, votemos, votemos", arrancó.

"Los quiero ver a todos, pero no hoy. Si eso pasa, va a estar bien, todo lo que sucede conviene, todo sucede cuando tiene que pasar y cómo tiene que pasar", prosiguió.

"Espero que no sea hoy y, para que eso no pase, necesito su ayuda y sus votos, toda la gente de Argentina y de Uruguay a votar. No a mí, no es positiva, es negativa", aclaró.

BAUTI A LA FINAL



DARIO AL 9009 uD83CuDDE6uD83CuDDF7

VOTO DARIO AL 7020uD83CuDDFAuD83CuDDFE pic.twitter.com/lH0GPfK2rg — Baunissegh (@baunissegh12) June 30, 2024

En otra situación más temprana, entre risas, había hecho el mismo pedido en compañía de todos los integrantes de la casa en una secuencia divertida: "Voten, no les quiero decir a nadie en particular", decía señalando con los ojos a sus compañeros, que se reían. "Pero vayan a fondo, ustedes son amigos, por supuesto, voten", remarcó nuevamente con los ojos.