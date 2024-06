Murió un famoso y reconocido actor: ¿Qué pasó?

domingo, 30 de junio de 2024 07:42

Hollywood está de luto por la pérdida de uno de sus cómicos más queridos, Martin Mull, quien falleció a los 80 años. Mull, reconocido por su trabajo en "Roseanne" y otras comedias, dejó una huella significativa en la industria del entretenimiento.

Martin Mull hizo su entrada en la televisión en 1976 con su papel en la sitcom "Mary Hartman, Mary Hartman", y posteriormente protagonizó junto a Stephanie Faracy la serie "His & Hers" en 1990. A lo largo de su carrera, interpretó diversos papeles en comedias icónicas que lo convirtieron en un rostro familiar para el público.

Noticias Relacionadas El difícil momento de Antonio de MasterChef que lo llevó a una rotunda decisión

Detalles sobre su Fallecimiento

La hija de Martin Mull, Maggie, compartió la triste noticia del fallecimiento de su padre, describiéndolo como alguien que destacaba en todas las disciplinas creativas. Según Maggie, Martin falleció en su hogar el 27 de junio después de una valiente batalla contra una enfermedad prolongada.

"Nunca dejó de ser gracioso", expresó Maggie. "Su esposa e hija, sus amigos y compañeros de trabajo, así como sus compañeros artistas, comediantes y músicos, junto con muchos, muchos perros, extrañarán profundamente a mi padre. Lo amaba muchísimo."

Foto: Martín Mull (captura)

Trayectoria y Roles Destacados

Martin Mull interpretó a Leon Carp en "Roseanne", apareciendo en 46 episodios de la serie. Además, tuvo roles regulares en "Sabrina, la bruja adolescente" y un papel recurrente en "Two and a Half Men". En el cine, es conocido por su papel como el Coronel Mustard en "Clue" (1985), así como por sus actuaciones en películas como "Jingle All The Way" y "Mr. Mom".

Además de su carrera actoral, Martin Mull también incursionó en la pintura, publicó un libro y lanzó varios álbumes de comedia que fueron nominados a los premios Grammy, demostrando su versatilidad y talento multifacético.

El legado de Martin Mull perdurará a través de sus numerosas contribuciones al mundo del entretenimiento y el arte. Hollywood despide a uno de sus grandes con profundo pesar y gratitud por su invaluable aporte a la comedia y la cultura popular.

Fuente: con información de El Cronista.