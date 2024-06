La respuesta de Furia a Wanda por la polémica del Circo Rodas: "Seguí cantando"

domingo, 30 de junio de 2024 00:00

Sigue la polémica entre Wanda Nara y Juliana Furio Scaglione por una presentación del Circo Rodas en la que ambas eran las estrellas y la cantante y empresaria desistió de su participación.

"Seguí cantando" fue la desprolija contestación de Furia ante la consulta en Implacables en diálogo con Susana Roccasalvo. "No puedo hablar de todo eso porque no está cerrado, pero creo que lo del circo está más que cerrado", expresó.

Al respecto, explicó: "Y quiero asumir que Wanda Nara no se fue por mi culpa, sino porque hubo un tema de que apresuraron las cosas antes y no estaba bien cerrado todo".

"Aparte, yo ni sabía que iba a estar con Wanda Nara", agregó.

Pese a que se esperaba una respuesta implacable, su gesto fue contundente: "¡Aguante Wanda! Seguí cantando, nena, que amamos tu música".

"Nunca estuve en el Circo, no me bajé y nunca acepté porque no tengo días libres en julio", aclaró Wanda por WhatsApp a Intrusos el pasado viernes.