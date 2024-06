Horror: intentaron apuñalar a Licha de Gran Hermano

domingo, 30 de junio de 2024 00:00

Gran Hermano 2024 fue sin dudas una de las vidrieras televisivas más fuertes del 2024, generando nuevas figuras que alcanzaron repercusión incluso fuera de Argentina. Uno de ellos fue Lisandro Navarro, más conocido como Licha, cuyo perfil se hizo querido por una importante cantidad de seguidores, especialmente de los Bro.

Sin embargo no todo es afecto en su entorno, también hay situaciones que los ponen en riesgo y producen temor. En los últimos días un exconcursante fue víctima de un hecho que preocupó a los fans. Licha fue foco de una amenaza a punta de arma blanca.

El joven musculoso, que en algún momento hizo delirar a Juliana pero luego ésta lo convirtió en su "enemigo" por su negativa, sufrió un hecho de violencia en un recital de La Renga en Uruguay. Una persona habría querido apuñalarlo en una confusa situación.

“Me sentí muy observado, había gente con buena onda y muchos que no, los inadaptados, los más picantes. En un momento hubo un cruce con unos pibes que estaban ahí, uno me mostró un cuchillo y me pegué un cagazo”, comenzó diciendo Licha en una nota que brindó en el canal de streaming Vale975.

“Yo no tengo problema, pero ¿mira si tengo que reaccionar? Si reacciono es 'Licha de GH reaccionó y se peleó con un pibe'. Tenía todas las de perder. El ataque (pánico) no fue solo por eso en particular, sino por no tener tiempo para hacer mis cosas, yo no sabía decirle que no a algo, me invitaban y decía que si. Dije voy a empezar a cuidarme a mí”, sentenció el joven en uno de los streamings de Telefe.