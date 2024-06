El difícil momento de Antonio de MasterChef que lo llevó a una rotunda decisión

domingo, 30 de junio de 2024 07:27

Antonio López, reconocido por su participación en MasterChef (Telefe), atraviesa un momento difícil en lo personal tras perder su cuenta de Instagram, la cual contaba con más de 500 mil seguidores. El joven oriundo de Salta se vio sorprendido por la suspensión de su cuenta, una herramienta vital para su trabajo.

Según relató López en un emotivo video compartido recientemente, la cuenta era fundamental para su sustento económico, siendo su principal fuente de ingresos a través de colaboraciones publicitarias con diversas marcas. "Me suspendieron mi cuenta de Instagram con más de medio millón de seguidores. Estoy muy triste. Me pongo nervioso porque la cuenta de Instagram la uso para trabajar; con eso me mantengo, con eso vivo y alquilo mi departamento", explicó con visible preocupación.

El exparticipante de MasterChef hizo un llamado a sus seguidores para que lo apoyen en su nueva cuenta secundaria, con la esperanza de recuperar la importante cantidad de seguidores que tenía. "Yo ya apelé. Necesito su ayuda", solicitó.

López también destacó la importancia de sus redes sociales como su principal plataforma de ingresos, subrayando que con ellas podía cubrir todas sus necesidades financieras. A pesar de la adversidad, aseguró que no se dará por vencido y continuará trabajando duro para seguir adelante con sus proyectos y emprendimientos.

La incertidumbre sobre los motivos de la suspensión de su cuenta persiste, dejando al joven en una situación delicada tanto emocional como profesionalmente. Sin embargo, su determinación y el apoyo de sus seguidores podrían ser clave para superar este difícil momento.

El joven decidió abrir una nueva cuenta en Instagram y pidió el apoyo a sus seguidores.