Bautista en modo Furia: el plan para llegar a la final y ¿sacar a Emmanuel?

domingo, 30 de junio de 2024 00:00

Tras la salida de Juliana, Furia, Scalione y Martín "El Chino", hubo momentos de paz en la casa de Gran Hermano, sin embargo, las tensiones no tardaron en aparecer en la recta final del juego.

Sin la presencia de Emmanuel, Vich, Mascia, Grosman y Darío se unieron para expresar su molestia por actitudes de Emmanuel, ¿lo sacarán de la casa?

"Cada uno juega como se le canta el oro..., pero cuando vienen a dar cátedra de 'cómo jugar'. Lo sigo diciendo.. ¡Sentarse a hablar mal del otro me parece de cuarta! Si lo haces, hazlo, pero después no vengas a hablar de que otro juego 'no es lo que a mí me gusta'", expresó Bautista, remarcando la situación.

Por su parte, Darío asentó y afirmó la posición, luego de que Emmanuel le remarcara a Bautista: "a mí el juego ese que vos decís de los Spiderman, es como lo que yo denomino 'juego patotero'".

A lo que Mascia había respondido en esa ocasión: "¡Si hablamos de juego extraño.. Te voy a decir que no me hace ninguna gracia cuando alguien se sienta a hablar mal de otro para embarrarlo! ¡Qué juego me parece nefasto!".

Durante la tarde, hablaron ellos tres durante una sesión de ejercicio en el gimnasio: "Si quiere vender humo de que hace todo, y de que siempre hizo todo, que lo haga. Sabe lo que hace y lo que no, si no estás tranquilo. Es el juego que te digo: 'apago al otro para brillar yo siempre'".