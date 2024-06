¿Triángulo amoroso en GH?, la reacción de una “hermanita” por el casamiento de Nico

sábado, 29 de junio de 2024 00:00

¿Amor o no?, ¿atracción o confusión?. La relación de Flor Regidor y Nico Grosman parece que tiene nuevamente a Lucía como tercera en discordia. La pareja dio el "sí quiero" en la falsa boda de este jueves en Gran Hermano, pero no a todos les gustó este momento del reality.

En la tribuna estaba Lucía Maidana, la ex participante salteña que en su momento admitió que le gustaba su compañero y hasta le dijo que lo esperaba afuera. Cuando le consultaron por la ceremonia, Lucía prefirió no hacer comentarios.

Al aire de "Se picó", un programa de streaming, una oyente le preguntó a Flor qué opinaba de esta actitud. "Yo con Luchi pegué rebuena onda, es súper copada, re graciosa y me cae súper bien. Me estuvieron mandando que pasó eso y la verdad es que no entiendo por qué", empezó diciendo la "recién casada". Y continuó: "Habíamos aclarado las cosas y ella dijo que sentía nada más amistad por él".

Sin tomarse ni un segundo para pensar, Flor arrojó al aire que le pareció innecesario "tirar mala leche o poner caras". "Fue un momento lindo. Estaba re contento él. Si vos sos la amiga, te hubieses puesto contenta por él", concluyó Regidor.