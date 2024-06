Tenso cruce entre Ximena Capristo y Furia: "Terminaba apagando la tele"

sábado, 29 de junio de 2024 19:49

Ximena Capristo y Juliana Furia Scalione volvieron a cruzarse el pasado viernes en La Noche de los Ex con presencia de Martín Kuel, último eliminado de la Casa de Gran Hermano, y tuvieron un tenso cruce.

"Yo veía 24 horas el programa y todo ese tiempo estabas insultando a la gente. A mí, eso me molestaba mucho, hasta terminaba apagando la tele porque no aguantaba tus gritos, eran demasiados", expresó Capristo.

Y en la misma línea, volvió a arremeter contra Furia: "Obviamente, yo no soy fan de Furia, claro que no. Porque voy por otro lado. Me parece que está bueno también los valores. El Chino (Martín Ku) también jugó y me parece que llegó hasta donde llegó, mucho más lejos que Furia, con su grupo de pertenencia. Eso, para mí, es mucho más valorable que el insulto y demás".