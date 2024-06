Gran Hermano: la Tora cruzó en vivo a Furia en la noche de los ex y fue tendencia en X

sábado, 29 de junio de 2024 00:00

Con dichos y contradichos, este viernes en la noche hubo un fuerte cruce en La Noche de los Ex Gran Hermano. El programa, conducido por Robertito Funes, tuvo como invitados a Martín "el Chino" y a Juliana "Furia" quienes se midieron a las críticas y comentarios del panel.

En este contexto, la Tora se refirió a la frase que dijo la reciente jugadora eliminada sobre que no le pedirá disculpas a nadie por sus dichos durante el reality. Y señaló: "lo que tiene el afuera es que nos da la chance de pedir disculpas, pero no a nuestros compañeros. Vos no sé si viste el tape, y lo viste porque estabas en vivo, donde ayudaste a mucha gente con enfermedades. Y quizás vos cuando bardeabas te metías muchas veces con enfermedades".

Al escuchar estas palabras, Furia rechazó sus dichos: "¡Mirá la que me quiere meter esta, boludo!". Ante esto, la Tora agregó: "No, no, te estoy preguntando, ya que vos no te querés disculpar con los participantes... Te pregunto si con la gente del otro lado, que se sintió muy representada y muy acompañada por vos, y quizás la que no, que se sintió, ¿Vos no le pedirías una disculpa?".

Pero la respuesta de Juliana fue contundente: "No, para nada, porque la verdad es que hice una campaña excelente, le salió muy bien. Simplemente para censurarme, tanto tu streaming como todos mis compañeros. Y bueno, lamentablemente tienen mucha envidia, lo van a tener que trabajar, porque la verdad es que soy una persona muy exitosa y me va a ir muy bien... no quiero ser una reina. La verdad es que vine a este mundo a motivar y abrir los ojos".

Ante el concepto de "censura" que incorporó Furia sobre el streaming de la Tora y su equipo, ésta luego se defendió y aclaró que cada miembro del grupo, tiene una opinión distinta sobre los jugadores. "Nunca en el streaming hubo censura", aclaró.

la tora acaba de dejan en ridículo a furia AMO ESTO pic.twitter.com/xvNuk10B66 — c (@catanation_) June 29, 2024

Tras el fuerte cruce de Furia y la Tora, la red social X (ex Twitter) estalló con comentarios a favor y en contra de una y otra, mostrando la diferencia de opiniones que hay en el público.

La hermana de furia diciendo q la Tora le tiene envidia uD83DuDC80

el delirio viene de familia menos falopa y más terapia x favor #GranHermano — uD83DuDC7E (@V2Ashh) June 29, 2024

Que minòn la tora. Poniendo lo que hay que poner en un debate..mientras otros calentando la silla..tibios y cagones x miedo al hate. — Mery (@Marian424322051) June 29, 2024

Pero la tora se cree q nosotros somos ignorantes de lo q pasó adentro y afuera?#GranFuria

La misma tora le dijo a furia gordofobica y demás https://t.co/FbAvh34sMB — CalladitaNOTeVesMásBonitauD83CuDFF9???uD83DuDD25uD83DuDC36uD83DuDC3EuD83CuDF42 (@estefauyy) June 29, 2024