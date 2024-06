Cacho Garay habló desde su prisión domiciliaria: "Soy totalmente inocente"

sábado, 29 de junio de 2024 00:08

Cacho Garay, el comediante acusado de violencia de género contra su ex pareja Verónica Macías, volvió a su hogar después de que la Justicia le concediera el beneficio de la prisión domiciliaria.

En una entrevista realizada este viernes 28 de junio, Garay declaró que la decisión de otorgarle este beneficio no se basaba únicamente en su estado de salud, que se había deteriorado durante su encarcelamiento, "también tienen que ver seguramente las pruebas que hemos aportado hasta el momento en esta causa".

Acompañado por su abogado, Garay reafirmó su inocencia ante las acusaciones de abuso sexual y privación ilegítima de libertad. "Soy totalmente inocente, de todo lo que he escuchado que se me acusa", aseguró.

Según sus declaraciones, el confinamiento en prisión había empeorado los problemas de salud que ya tenía, por lo que le alegró poder cumplir su condena en el entorno de su hogar. “Se ha producido un deterioro propio de una situación como la que me ha tocado vivir y que hoy estoy viviendo. Me trae un poco de tranquilidad el hecho de no estar recluido", expresó.

Además, Garay aseguró que contaban con más elementos y pruebas contundentes que aún no habían sido solicitados por las autoridades, “van a sumar muchísimo y van a poner luz sobre la verdad, que es lo que nos interesa a nosotros, lo que me interesa es que se sepa la verdad", finalizó Garay.