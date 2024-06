Un exparticipante de GH recibió una escalofriante amenaza y reveló todos los detalles

viernes, 28 de junio de 2024 13:52

Lisandro Navarro "Licha" compartió una perturbadora experiencia que vivió tras su salida de Gran Hermano (Telefe), dejando a todos conmocionados. En una entrevista en la radio Vale, el exconcursante del reality recordó un incidente donde estuvo al borde de ser apuñalado, lo cual desencadenó un ataque de nervios.

Según relató Lisandro, después de abandonar algunos compromisos para acompañar a sus amigos a un concierto de La Renga en Uruguay, se dio cuenta de que era más reconocido de lo que esperaba. "Descubrí que me estaban observando mucho más de lo que pensaba", mencionó.

El incidente escalofriante ocurrió cuando tuvo un altercado con un grupo de jóvenes durante el evento. "Uno de ellos me mostró un cuchillo y me asusté mucho", expresó el exparticipante de GH.

Lisandro también compartió cómo este evento contribuyó a un periodo de alta ansiedad: "El ataque de pánico no fue solo por eso, sino por no tener tiempo para mí mismo. No sabía cómo decir que no a las invitaciones; siempre decía que sí", aseguró Licha.