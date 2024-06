¿Guerra de egos?: Wanda Nara se bajó de una función del Circo Rodas donde actuará Furia

viernes, 28 de junio de 2024 19:24

Wanda Nara, la reconocida modelo y empresaria, se ha retirado de su presentación programada en el estreno del Circo Rodas el próximo martes 2 de julio. La razón detrás de esta decisión parece ser la presencia de Juliana "Furia" Scaglione, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), quien también formará parte del evento.

Según los reportes, el circo ya había establecido acuerdos de publicidad y promoción con el canal Telefe antes de invitar a Furia a participar. Al enterarse de esto, Wanda habría optado por no compartir el escenario con ella, solicitando que su presentación se pospusiera para otra semana para evitar coincidir.

Un panelista del programa Intrusos en América comentó: "Wanda no quería compartir y avisó con la propuesta de pasarse para la otra semana y no compartir espacio. Querían hacer algo para los medios con impacto".

Por su parte, Wanda desmintió las versiones, afirmando a través de mensajes de texto que "nunca estuvo en el circo" y que no aceptó porque tenía otros compromisos en julio. Además, aseguró que no le habían pagado y que no había llegado a un acuerdo con el circo.

Mientras tanto, se espera que Furia, la exparticipante de Gran Hermano, brinde su función el martes según lo planeado. Esto ha generado gran expectativa entre los fanáticos, quienes esperan presenciar su actuación en el Circo Rodas.