Escándalo en la familia de Furia de Gran Hermano: "No está capacitada”

viernes, 28 de junio de 2024 00:00

Durante el programa LAM de este jueves, se desataron varias polémicas relacionadas con el mundo del espectáculo. En este contexto, el hermano de Furia de Gran Hermano rompió el silencio y apuntó sin filtro hacia Coy por sus recientes actitudes.

Inicialmente, Ezequiel destacó las cualidades de Juliana Scaglione y mostró su orgullo: “Revelación. Estoy muy contento con el futuro que tendrá si está bien acompañada. Es un amor, tiene todas las facetas. Se van a sorprender. Es una chica divina, amorosa y loca linda”.

A continuación, el reportero le preguntó directamente sobre Coy. “Juliana tiene cuatro hermanos más, primero hay que aclararlo. Siempre estuvo acompañada por toda su familia. Quizás Coy, por una cosa o por otra, nos bloqueó y todos queremos saludarla”, respondió.

“A mí me pidió favores, luego me apartó y se enojó. Dice una cosa, quiere cobrar otra. No está bien, tiene que estar rodeada de gente de su nivel”, aseguró, aludiendo a que Coy intentó apropiarse del negocio de la ex doble de riesgo tras salir del programa más famoso del país.

“Coy lo hizo muy bien, pero ahora ya está. Juliana salió, que se dedique a otra cosa”, añadió. “Hay mucha gente incómoda con Coy, quieren que se retire. No voy a entrar en detalles, pero no le está haciendo bien”, continuó el hermano de la jugadora más polémica de Gran Hermano.

Ezequiel insinuó que la joven usó parte del dinero y canjes de Furia mientras ella competía en el certamen. Además, sostuvo que Coy quiere ser famosa: “Que haga algo, que trabaje”.

Finalmente, sentenció: “Lo que me da miedo es que haga cursos de gratitud, de amor y todas esas locuras. Ella no está capacitada y no tiene ningún estudio. Que se junten a celebrar está bien, pero esto me parece extraño”.