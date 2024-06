Bomba en Gran Hermano: exigen que Nicolás vaya a placa por presunta trampa

viernes, 28 de junio de 2024 00:00

Nicolás Grosman se convirtió en el primer finalista de Gran Hermano 2023 (Telefe), y su ascenso ha sorprendido a muchos. En los últimos días, se ha destacado como uno de los jugadores más fuertes, algo que quedó demostrado el pasado domingo al eliminar a Martín Ku, uno de los favoritos para ganar los 70 millones de pesos. Este miércoles, Nicolás y dos de sus compañeros compitieron en la prueba de liderazgo, y tras su victoria, se reveló que hizo trampa.

La prueba consistía en un memotest que otorgaría un pase directo a la gran noche del 7 de julio a quien lograra formar la palabra “finalista”. Aunque Nicolás completó el juego rápidamente, en las redes sociales se viralizó una imagen que muestra cómo acomodó las piezas con las letras necesarias de manera diferente, facilitando así su victoria.

Ante esta situación, los fanáticos de los otros concursantes exigieron que se anule el juego y que Nicolás vaya directamente a placa por fraude. Sin embargo, hasta el momento, la producción del programa no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto.

En otro tema relacionado con el reality, Furia, otra de las participantes, fue eliminada de Gran Hermano 2023 y tuvo que enfrentarse a un tenso reencuentro con sus excompañeros, quienes no querían verla. Su presencia en las galas y los debates también la obligó a cruzarse con Mauro Dalessio, el rugbier con el que tuvo un romance dentro de la casa. Aunque Mauro temía que el reencuentro sería complicado, los detalles que contó en el programa All Access (Telefe) indicaron lo contrario.

“El lunes vino, nos saludamos profesionalmente, como corresponde. Me preguntó si la extrañé, riéndose. Me puse un poco incómodo y le dije que no pasaba nada, que entendíamos que esto era tele y show, que seguramente en algún momento hablaremos”, relató Mauro.

Con firmeza, el joven aseguró que no tiene intención de reconciliarse ni de entablar una amistad con Furia. “De mi parte, es lo mismo que he dicho desde que salí. No quiero ningún tipo de vínculo, relación o amistad. Sí me gustaría, cuando estemos más tranquilos, hablar un poco para que termine bien y que cada vez que nos veamos sea ameno”, concluyó. La historia entre ambos había terminado mal en el juego, y una discusión a gritos le valió a Juliana Scaglione, conocida como Furia, una sanción directa a placa por el resto de su estadía.