Lista Negra: quiénes son los famosos "eliminados" por Furia de Gran Hermano y por qué

jueves, 27 de junio de 2024 00:00

Furia, la exconcursante de Gran Hermano, reveló una lista negra de periodistas y celebridades que no recibirán entrevistas debido a críticas durante su participación en el reality.

Furia, cuyo paso por Gran Hermano generó tanto fervor como controversia, ha salido del reality con una lista negra de periodistas y famosos a quienes no concederá entrevistas. Esta lista, creada por su hermana Coy, incluye a aquellos que "hablaron mal de ella" mientras estaba en la casa.

En las últimas horas, se ha hecho pública esta lista negra, revelada por Fefe Bongiorno en el programa LAM, después de un enfrentamiento entre Juliana Scaglione (Furia) y La Tora en el streaming de Telefe. Según Bongiorno, Furia se mostró sorprendida por la gente que la criticaba y La Tora le sugirió continuar con su terapia psicológica.

La lista negra de Furia tras Gran Hermano

Bongiorno informó que Furia se molestó y comenzó a atacar a La Tora. En la lista negra, elaborada por Coy, se encuentran figuras como Ángel de Brito, LAM, Georgina Barbarossa, Diego Poggi y La Tora. Esta revelación surgió después de que Furia le dijera a La Tora que no participaría en su programa debido a los comentarios negativos hechos sobre ella.

El enfrentamiento entre Furia y La Tora

Durante el programa, Furia le comunicó a La Tora que no asistiría a su programa debido a las críticas. La Tora, manteniendo la calma, le explicó la situación y no se dejó intimidar. Además, Furia mencionó que no asistiría al programa de La Tora porque ya estaba comprometida con la transmisión en vivo de Telefe, la cual coincidía en horario.

Esta lista negra ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo, dejando claro que Furia no perdona fácilmente a quienes la criticaron durante su estancia en Gran Hermano.