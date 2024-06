Fuerte cruce en vivo de Sabrina a Alan de Gran Hermano: "No me interesa"

jueves, 27 de junio de 2024 00:00

Alan y Sabrina se encontraron nuevamente al aire en el programa de streaming "Te Pido Mildis", y el intercambio fue intenso. La relación entre los exconcursantes de Gran Hermano ha estado marcada por altibajos emocionales debido a la infidelidad de Alan.

En medio de la transmisión en vivo, Sabrina se cansó de las excusas de Alan y lo confrontó, dejando a los seguidores del programa sorprendidos. La ruptura amorosa entre ambos ocurrió semanas atrás, y su reciente encuentro en "Te Pido Mildis" fue explosivo. Sabrina acusó a Alan de hacerse la víctima y subrayó que "todos tienen errores".

“No te victimices y dejes de defenderte constantemente. Estoy hablando de otra cosa. Yo decidí aguantar lo que no me gusta. Vos no tenés los chats, pero todos tenemos cosas malas. Todos cometemos errores”, enfatizó Alan.

uD83DuDEA8|ALERTA!

El homofóbico de Alan no quiere que Luchi le dé abrazos ni besos ni nada a Sabrina.

Para él... El simple hecho de q a Luchi le gusten las minas, "YA ES UN PELIGRO",y por ende le gustan todas.

Lo mismo piensa de los gays varones.

SALI DE AHÍ, SABRINA!#GranHermano pic.twitter.com/cqmGXQubUz — Señorita M0skigna Fan (@ladymoskigna) June 26, 2024

Desde el otro lado de la mesa, Sabrina respondió contundente: “Te ponés en un lugar como si lo único malo que hiciste fueron unos chats con unas minas por una o dos semanas. No me interesa lo que piensa la gente”.

Alan Simone busca recomponer la relación, pues aún está enamorado de Sabrina. Sin embargo, ella está debatiéndose entre darle una nueva oportunidad o terminar definitivamente.

Sabrina se quebró en llanto durante su programa "Te Pido Mildis", revelando la difícil situación que enfrenta tras las infidelidades de Alan. “No fueron solo dos mensajitos. Fueron muchas más situaciones”, aclaró la modelo. “Yo elijo lo que quiero para mi vida, lo que me hace bien y lo que no. Y ayer, la verdad, me puse mal”, añadió, refiriéndose a un mal momento vivido recientemente en el programa.