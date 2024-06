Wanda Nara y su hija se animaron a un radical cambio de look y sorprendieron a todos

miércoles, 26 de junio de 2024 13:53

Wanda Nara y su hija, Francesca, apostaron por un radical cambio de look y cautivaron a todos en las redes sociales. La famosa empresaria mostró los resultados en su cuenta personal de Instagram y cosechó cientos de reacciones tras su posteo.

En la publicación que compartió la empresaria cosechó más de 250 mil me gustas e incontables comentarios. "Bellas", "les queda precioso el look", "idénticas", "no pueden ser más hermosas", "diosas". Esos fueron algunos de los mensajes que predominaron en el posteo.

Foto: redes sociales

La famosa se animó a realizar una serie de cambios en su vida. La empresaria provechó para hacer un cambio con su pelo, el cual pasó de dejar su rostro al descubierto a atrapar las miradas con un jugado flequillo, el cual causó furor entre sus seguidores.

“New look. No sé quién le dio vida a quién. Te amo”, aseguró la famosa en compañía de su hija, Francesca.