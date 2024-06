Operaron a Valeria Mazza: ¿qué le pasó a la modelo y conductora?

miércoles, 26 de junio de 2024 13:26

La supermodelo y conductora Valeria Mazza fue intervenida quirúrgicamente este miércoles, en Buenos Aires. Tras regresar al país luego de una temporada en España, donde co-condujo un programa de TV, se sometió a una cirugía programada.

Según anunció el periodista Santiago Sposato, fue intervenida de un quiste en la región cervical y ahora se esperan los resultados de análisis patológicos. De acuerdo a los primeros datos, todo salió muy bien en quirófano.

Valeria estuvo viviendo en España durante varios meses grabando en Madrid la conducción del “Bailando con las Estrellas”, mientras su hija menor, Taina, también se probó en el reality “La Voz Kids”. Tras su llegada al país, declaraciones de la modelo generaron comentarios a favor y en contra.

"En mi vida entré a un banco, no sé lo que es firmar un cheque. Sí me tengo la educación de que todo se cuida, nada se tira, todo se recicla y sigo siendo igual al día de hoy. No manejo mis finanzas, de todo se encarga mi marido. Charlamos todo. Él comparte todo conmigo y lo decidimos juntos, pero se ocupa él", dijo.

Sobre su esposo Alejandro Gravier expresó a Infobae: "creo que uno todos los días elige seguir estando donde está y seguir compartiendo la vida con la persona que tiene al lado. Hay cosas que las miramos a largo plazo y hay cosas que las renovamos día a día, a corto y a mediano plazo. Yo creo que mi vida compartida con Gravier es maravillosa y lo elijo".