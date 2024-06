"No está bueno": Mica Viciconte cargó contra el look de Nicole Neumann en el posparto

miércoles, 26 de junio de 2024 14:04

Mica Viciconte lanzó su crítica a Nicole Neumann por "producirse" para dejar el sanatorio, tras el nacimiento de su hijo Cruz. Insinuó que se preocupó más por su look y le quitó protagonismo a su bebé.

Sin nombrarla pero en clara alusión a la modelo, en "Socios del espectáculo" (El Trece) la panelista de "Ariel en su Salsa" dijo que “que cada uno sepa lo que tenga que hacer, lo que hace. Yo me acuesto en mi almohada super tranquila, creo que es lo más importante”.

“En mi caso, la realidad es que salí como una bolsa de papa. No estaba pensando en cómo verme porque lo más importante en ese momento fue mi hijo”, se diferenció Mica de Nicole con una clara indirecta sobre las prioridades de la modelo.

Viciconte insistió en “qué me importa lo que digan, no soy una persona que tampoco me suelo arreglar mucho, soy mucho más relajada. Yo por seis meses no me puse perfume por el bebé. Pero bueno, no somos todos iguales”.

“Es como que imponemos algo que para mí no está bueno, pero cada uno hace lo que quiere”, quiso bajar el tono la panelista.

Mica no pudo con su genio y enseguida arremetió con más palitos para Neumann porque “en ese momento a mí me importó nada más que mi hijo, qué me importa lo que digan, si salgo con ojeras… yo estaba feliz”.

“Había tenido parto vaginal y estaba dolorida, lo que menos quería era que viniera alguien al sanatorio a retocarme. Soy diferente en ese sentido”, sentenció.