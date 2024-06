Marcos Ginocchio tomó una inesperada decisión sobre su posible ingreso a la casa de GH

miércoles, 26 de junio de 2024 09:31

Marcos Ginocchio logró convertirse en el ganador de la última temporada de Gran Hermano (Telefe). Sin embargo tras su paso por el programa más visto de la televisión decidió dar un paso al costado de su vida "mediática". Todas las miradas están sobre su posible ingreso a la casa en la instancia final del reality, y hay gran expectativa de todos los fans.

Desde LAM (América TV), revelaron los detalles sobre la situación del salteño y la respuesta al ofrecimiento del reality. "Finalmente Marcos no va a entrar a la casa de Gran Hermano. El ofrecimiento estaba, su familia no quiere saber nada, sus representantes no quieren saber nada y él tampoco”, reveló De Brito en su programa.

Posteriormente, una de las panelistas subrayó que "es el ganador anterior, ¿el último día no podes ir?”. El resto de los panelistas dejaron en claro que todos quieren cuidar la imagen del famoso y es por ello que rechazaron la propuesta.

Vale destacar que Emmanuel, Darío, Bautista y Nicolás se enfrentan por un lugar en la final. El competidor uruguayo ya quedó en placa tras atender el teléfono rojo.