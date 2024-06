Fuerte cruce entre la Tora y Furia de Gran Hermano: "Se le fue encima de la nada"

miércoles, 26 de junio de 2024 00:00

En el programa LAM, se dieron detalles sobre un enfrentamiento entre Juliana “Furia” Scaglione y Lucila “La Tora” Villar. Uno de los panelistas relató la situación, alarmando a todos los presentes con la noticia de la pelea mientras ambas se maquillaban.

Pepe Ochoa, panelista de LAM, compartió la información de último momento acerca del fuerte cruce entre Furia y La Tora. Ambas se encontraron en la sala de maquillaje y se dijeron de todo, sin achicarse ante la otra.

“La Tora tuvo un día complicado, estaba bastante molesta por varias cosas. Furia entró a maquillaje, se le saltó la térmica y le dijo a Lucila ‘vos que hablas mal de mí, te querés colgar de mi fama y me envidiás’”. Luego agregó: “La Tora no se quedó callada. Llega ella, entra Furia, se dijeron de todo, y las maquilladoras no podían separarlas”.

Cuentan en el enigmático de #LAM que Furia fue a maquillaje a buscar a la tora y le dijo "vos que hablas mal de mi, te querés colgar de mi fama y me envidias" la situación habría escalado y la tora no se achicó

En la misma línea, Federico Bongiorno, otro panelista, trató de calmar las aguas y aclaró la situación: “La Tora no la enfrentó, pero Furia se le fue encima de la nada. Lo que pasó fue que Lucila le recomendó, como a todos, que siga con la atención psicológica y ella se lo tomó a mal”.

Durante el programa LAM de este lunes, se mostró una escena en la que uno de los movileros intentaba entrevistar a Furia de Gran Hermano. Sin embargo, su hermana Coy reaccionó violentamente y le pegó un codazo para evitar que la exparticipante hablara en la nota.

En un primer momento, se observó a la ex participante salir del departamento con una gorra negra. “Hola Furia, pará que te saludo bien con la mejor”, le dijo el notero mientras intentaba darle un abrazo. “No puedo dar notas”, respondió la recién eliminada del certamen bajo la atenta mirada de Coy.