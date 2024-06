Emmanuel no quiere casarse con Darío y se reveló contra Gran Hermano: "no me gusta"

miércoles, 26 de junio de 2024 00:00

El ambiente en Gran Hermano se cargó de tensión después de que Emmanuel expresara su fuerte disgusto ante la posibilidad de protagonizar un falso casamiento con Darío, su compañero en la casa. La situación la propuso Santiago del Moro, después de confirmar las falsas bodas de otras parejas del reality: Bautista con Denisse y Nicolás con Florencia.

Emmanuel, visiblemente molesto, hizo públicas sus emociones respecto a la propuesta que considera irrespetuosa hacia algo que para él tiene un significado profundo. "Estoy re caliente que me hagan casarme con Daro, boludo, que para mí es muy importante, para mí no es chiste", lanzó el participante en una charla con sus compañeros.

El participante también expresó su incomodidad con la idea de que se rían de él durante un evento en vivo, no está dispuesto a que se haga burla de aspectos personales que considera serios y significativos. "A mí me chupa un huevo que Santi se me ría en la cara en un vivo", afirmó, mostrando su malestar ante la situación.

Además, Emmanuel agregó: "Estoy hasta las bolas, hasta acá. Le dije que sí, te doy besos pero por shows, pero a mí no me gusta. No me gusta, nada de eso, que se rían, no me gusta. No me gusta que la gente no sepa sobre mi lucha, sobre la marcha, sobre un montón de cosas boludo".

La reacción de Emmanuel sorprendió a todos y en la red social no tardaron en aparecer los mensajes preguntando si es real su enojo o parte de alguna nueva estrategia y engaño acordado entre GH y Vich para con sus compañeros.