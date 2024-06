Conmocionante video de Celine Dion en plena crisis por su enfermedad

miércoles, 26 de junio de 2024 17:30

En diciembre de 2022, Celine Dion reveló que fue diagnosticada con el “Síndrome de la persona rígida”, una extraña enfermedad que le impide controlar el movimiento de sus músculos y que le provoca muchos problemas. Inclusive tuvo que dejar de cantar.

La artista decidió compartir su padecimiento en el documental “Soy Celine Dion”, que se estrenó en Amazon Prime Video y optó por mostrar imágenes muy crudas sobre esta afección neurológica tan poco conocida.

La canadiense de 56 años contó que lo que siente es la pérdida de control sobre ella misma. Hasta tuvo que explicarles a sus hijos cómo deben actuar frente a una de sus crisis en las que se pone totalmente rígida.

La directora Irene Taylor contó que obtuvo el permiso de la artista para grabar el momento en que tenía una crisis y luego incluirlo en el documental: “Ella estaba en las mejores manos que podía estar. Si necesitaran un par de manos extra, habría dejado caer mi micrófono y habría entrado para ayudarlos sin lugar a dudas. Pero decidí seguir filmando sabiendo que no teníamos que usarlo”.

Fue Celine quien pidió incluir esas imágenes en el documental para que todos puedan ver lo que le ocurre, siempre pensando que podrá mejorar y volver a los escenarios. “Todavía me veo bailando y cantando. Siempre encuentro el plan b y el plan c, ya sabes. Ese soy yo. Si no puedo correr, caminaré. Si no puedo caminar, gatearé. Pero no me detendré. No pararé”, dijo Celine.

Días atrás, había hablado de su síndrome durante una entrevista con Vogue. "Cinco días a la semana hago terapia deportiva, física y vocal. Trabajo tanto los dedos de los pies como las rodillas, las pantorrillas, los dedos, el canto, la voz... Esta es la condición con la que debo aprender a vivir ahora, dejando de cuestionarme", detalló la intérprete de "My Heart Will Go On".

Alejada de los escenarios desde diciembre de 2022 cuando fue diagnosticada, Celine explicó cómo hizo para aceptar que no podrá cantar, al menos por ahora: "Empecé diciéndome a mí misma: ¿Por qué yo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? ¿Soy responsable? La vida no te da respuestas. ¡Simplemente tienes que vivirlo! Tengo esta enfermedad por alguna razón desconocida, pero tengo esta fuerza en mí. Sé que nada me detendrá".

“Estos últimos dos años fueron tan desafiantes para mí. El de descubrir mi condición, aprender a vivir con ella y controlarla, pero no dejar que me defina. Mientras continúo el camino para retomar mi carrera como intérprete, me he dado cuenta de lo mucho que extraño poder ver a mis fans. En esta ausencia, decidí que quería documentar esta parte de mi vida para tratar de visibilizar esta condición poco conocida y ayudar a otros que comparten este diagnóstico”, afirmó Celine Dion.