Georgina Barbarossa cargó contra Furia Scaglione: "no me gusta y sus fans me odian"

Georgina Barbarossa opinó sobre el rol de Juliana "Furia" Scaglione y pidió tener una charla a solas para conocerla mejor. Durante una entrevista con LAM, la conductora reconoció que no le gusta lo que hizo la jugadora dentro de la casa de Gran Hermano: “No la careteo, uno tiene que ser coherente en la vida. No me gustó dentro de la casa, quizás afuera es diferente”.

“Las formas no me gustan. No me gusta que me hablen mal o que griten, o que insulten. Todo eso no me gusta. Como lo trató a Mauro, lo que dijo de su sexualidad, de su cuerpo. Lo del HIV tampoco me gustó. Pero a lo mejor afuera de la casa es un amor”, agregó Georgina.

“Yo sé que el fandom no me quiere, bueno mala suerte. No puedo mentir... Que venga y que charlemos tranquilas. Me gustaría charlar con ella en un lugar tranquilo, sin gente, sin público, sin cámaras”, sumó la conductora.

Tras ver la nota, Yanina Latorre dijo que no cree que la producción de Gran Hermano permita a "Furia" que vaya a su programa: “Banco mucho que Georgina en Telefe, donde muchos son chupamedias, diga lo que piensa. Igual hay que avisarle que no se la van a dar justamente por estas palabras”.