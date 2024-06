Chino apostó por Bauti como ganador de Gran Hermano y conoció "una traición"

martes, 25 de junio de 2024 00:00

Martín "Chino" Ku fue el sorpresivo último eliminado de "Gran Hermano" y tuvo su debate en Telefe. Estuvieron presentes los ex, entre ellos Juliana "Furia" Scaglione.

Sobre una de sus reacciones, fue tajante. Santiago del Moro le disparó: "te restó gritarle a Juliana" y Chino respondió: "yo nunca me voy a quedar callado si mienten sobre mi novia. Creo que los Furiosos me cagaron a tiros. Era el precio a pagar: no soy Ironman, soy el Chino”"."Es tu momento, Chino. Hablemos de vos", dijo la polémica participante, intentando frenar un cruce.

Él destacó que le gustaría que gane Bautista Mascia y señaló que lo prefería a Nico, aunque destacó que jugaron juntos "en igualdad". Sin embargo, se chocó con un fuerte dato del "afuera". Cata Gorostidi señaló que el papá de Nico hizo "un pacto con los furiosos" para eliminar a Chino. "Lo supimos y además, fue a una fiesta y bailó con Isabel", le agregaron.

Martín no ocultó su sorpresa aunque asintió cuando expresaron que "sólo quería que no eliminaran a su hijo". ¿Afectará la unidad Bro fuera de la casa?.