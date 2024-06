La queja de Emma Vich con Gran Hermano: "Todo para Los Bros"

lunes, 24 de junio de 2024 00:00

Emma Vhic, participante de la actual edición de Gran Hermano, expresó su malestar por el supuesto trato preferencial que reciben “Los Bros”.

El punto de quiebre fue el partido de la Argentina ya que Emma no es muy futbolero: "Se olvidan de tanto estímulo que tienen, les pido dos temas y no me los ponen nunca. A ellos sí les dan todo lo que piden", comentó frustrada durante una de las transmisiones del reality show.

"Ellos lo tienen todo, es difícil", lamentó, al quejarse también con Darío quien se lo tomo con gracia. “Se olvida Gran Hermano”, cerró.