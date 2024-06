Gran Hermano: fin del show ¿vuelve la amistad entre Furia y Cata?

lunes, 24 de junio de 2024 00:00

La tensa relación entre Juliana "Furia" y Catalina en Gran Hermano podría estar dando un giro inesperado fuera de la casa, en las últimas horas. Es que Furia pregonó por una reconciliación con su ex compañera de reality y la reacción de ella fue inesperada.

Desde el inicio del programa, Catalina fue una cercana amiga de Furia, pero las dinámicas del juego las llevaron por caminos opuestos cuando Catalina regresó al programa después de su primera eliminación. Lo que comenzó como una amistad prometedora se convirtió en una relación tensa, marcada por desavenencias y conflictos.

Tras la segunda eliminación de Catalina, su postura hacia Furia se volvió claramente adversa, incluso abogando públicamente por la expulsión de su antigua amiga del reality. Sin embargo, con la salida de Furia de la casa, se abrió una nueva oportunidad para cerrar capítulos pasados.

En la gala de este domingo, Furia no sólo dijo que con Catalina y Agostina hubiera llegado a la final como un trío de amigas, sino que además buscó a Catalina para tenderle la mano de la reconciliación. "Te amo, Cata. Sé que me amás", expresó Furia en un gesto de sinceridad. Sin embargo, Catalina reaccionó con reserva, respondiendo: "Yo no, perdón. Te saludo, pero no".

A pesar del primer rechazo, Furia no se rindió y se acercó nuevamente a Catalina, añadiendo: "Te amo, sabés que si no fueras hetero serías mi mujer". Sus palabras las acompañó de un beso y un abrazo a su rival.

Este encuentro público entre las dos participantes generó diversos comentarios entre los seguidores del programa, quienes han seguido de cerca las altas y bajas de esta relación dentro y fuera de la casa. El gesto de Furia generó la duda sobre la nueva faceta de la participante fuera del entorno competitivo del reality.

La historia entre Juliana "Furia" y Catalina continúa siendo una fuente de interés y debate en las redes sociales, reflejando la complejidad de las relaciones humanas bajo la lupa pública.