Furia volvió a encontrarse con Virginia y no se guardó nada: “Sos un panqueque”

lunes, 24 de junio de 2024 00:00

En la gala de eliminación de este domingo de la Casa de Gran Hermano, Juliana "Furia" Scaglione volvió a verse frente a frente con Virginia y la última eliminada de la casa no escatimó en llamarla "panqueque".

Santiago del Moro le dio la posibilidad a Virginia de contestar sobre su preferencia sobre el próximo eliminado: "¿Estuviste mucho tiempo contra los Bros y ahora uno se va a su casa? ¿Cuál te gustaría que se vaya?" dijo el conductor.

A lo que respondió: "No es quien me gustaría, me parece que se va Nico", y Furia interrumpió: "Decilo acá, me pediste que saque a Martín, hacete cargo panqueque", y agitó al público.

Luego, Del Moro le preguntó si tenía algo para decir, a lo que ella respondió: "No tengo nada para decir", cerrando dando un sorbo a una botella con agua.