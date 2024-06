“Me salvé”: el preocupante posteo de Furia tras sufrir un accidente en su casa

domingo, 23 de junio de 2024 22:21

Tras la salida de la casa de Gran Hermano, Juliana Furia Scaglione tuvo un preocupante accidente en su casa. Según contó por medio de sus redes sociales, al intentar calentar agua se produjo un importante incendio: "Me salvé", dijo.

"Por dios, no saben lo que me pasó. Yo en este lugar caliento el agua, ¿viste? Bueno, había una caja con muchos regalos, no me di cuenta y se empezó a incendiar", en su historia de Instagram por medio de un video que grabó mostrando lo sucedido. "Ahora, salvé los regalos que me dio una chica muy divina...", explicó mostrando la caja.

"Es una señora que, incluso, me vistió, me regalaste todo, ¡te amo, nena!". "Pero bueno, me salvé, ¡casi incendio mi casa!", dijo bromeando sobre el suceso tras volver a su rutina diaria.

Se trata de uno de los primeros posteos desde hace seis meses desde que la doble de riesgo ingresó a la casa más famosa del país, el pasado 11 de diciembre.