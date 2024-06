Eduardo y Elina Costantini: “Estamos embarazados”

domingo, 23 de junio de 2024 00:00

"Estamos embarazados". Con esas palabras, Elina y Eduardo Costantini confirmaron que esperan su primer hijo. La modelo y el empresario usaron las redes sociales para dar la noticia que días antes ya había empezado a circular como un rumor.

“Más que felices y emocionados de contarles que... estamos embarazados”, escribieron en una publicación en Instagram, que fue acompañada por una foto en la que se ve a ambos con la ecografía del bebé.

Rápidamente el posteo sumó cientos de Likes y comentarios, entre ellos de figura de renombres en el campo de la moda y el mundo del espectáculo como Pampita Ardohain, Laurencio Adot, Barby Franco, Evelyn Scheidl y Fabián Zita.

Hace unos días, Elina había dicho que iba a haber "una sorpresa más adelante" pero que no la daría sola. “No podemos decirlo todavía, pero falta muy poco. Eduardo me va a reventar, va a haber una sorpresa más adelante, todavía no puedo decirlo”, señaló en Caras TV.

Luego agregó: “A Eduardo le encantaría. Se vuelve loco. Tiene siete hijos, 21 nietos y 4 bisnietos. Los nietos tienen desde 35 hasta 1 año. Y los bisnietos, tres, cuatro, cinco años. Con ellos tenemos una relación hermosa, son divinos”.