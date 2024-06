La hermana de Furia habría iniciado acciones legales contra Gran Hermano

sábado, 22 de junio de 2024 00:00

Tras la salida de Juliana Scaglioni, más conocida como Furia, se produjo un cimbronazo en Gran Hermano. Según reveló Yanina Latorre en LAM, la hermana de la última eliminada, Georgina, busca demandar a la producción de Telefe.

La preocupación de la producción de Gran Hermano no solo es Furia, también es la hermana. "Se está empezando a desbordar todo", dijo Latorre y agregó: "Tres cartas documento ya mandó. La primera, que es una por la que dijeron que no pasaba nada y que no tenían miedo, es acusando de fraude por el tema de los votos".

"Siguen insistiendo con esto de la unificación, de lo que invirtieron, pero el tema es que la diferencia es de 2 millones de votos. Es imposible si averiguan con un escribano y con las compañías telefónicas cambiar dos palos de votos", dijo la panelista que reemplaza a Ángel de Brito.

Si bien ese es uno de los reclamos, el más fuerte se funda sobre la salud de la participante: "En una le reclaman la salud mental de ella, como que habría empeorado en la casa. Y le reclaman la salud física por la enfermedad que tiene. Después le reclaman el tema de la alimentación, porque una de las cosas más importantes en la enfermedad que tiene ella es la alimentación, que no fue del todo correcta ni tenía una alimentación aparte", detalló.

Por último, se refirió al Gran Hermano, el psicólogo que atiende en el confesionario, según comentó, lo incitó a hacer las cosas que hizo dentro de la casa.