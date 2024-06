Benjamín Vicuña sobre uno de sus hijos: “Me preocupa y no me gusta”

viernes, 21 de junio de 2024 00:00

En una conversación sincera y emotiva transmitida por el canal de YouTube Criemos Libres, Benjamín Vicuña y su hijo Bautista abordaron temas personales, entre ellos la elección deportiva del adolescente, que generó una profunda preocupación en el actor chileno.

Durante la emisión especial, Bautista compartía su entusiasmo por el fútbol cuando su padre decidió dirigir la conversación hacia otro deporte que practica: las Artes Marciales Mixtas (MMA) y el boxeo. Esta revelación no pasó desapercibida para Benjamín, quien mostró signos visibles de preocupación al escuchar la explicación de su hijo sobre estas disciplinas.

El diálogo se intensificó cuando Bautista describió las MMA como un deporte donde "vale todo", incluyendo golpes severos como codazos y patadas que pueden resultar en lesiones graves. A pesar del entusiasmo de Bautista por el deporte, Benjamín expresó claramente sus reservas y preocupaciones.

Opiniones Contrapuestas y Preocupaciones

Benjamín admitió que el deporte no es de su agrado y destacó su preocupación por la naturaleza potencialmente peligrosa de las MMA: "Es un deporte que le gusta, él se está preparando primero con box y luego con artes marciales, y eventualmente tener todo eso el día de mañana para poder practicar ese deporte que a mí no me copa".

El actor también mencionó la dificultad que tiene para entender el atractivo de las MMA, comparándolo con deportes de contacto como el boxeo, que tienen una tradición y una técnica más establecida. Sin embargo, Bautista intentó explicarle que las MMA implican un proceso de aprendizaje que incluye otras disciplinas antes de llegar a ese nivel.

Reflexiones y Compromisos

A pesar de sus diferencias de opinión, Benjamín enfatizó que nunca prohibiría a su hijo practicar un deporte que le apasiona, pero expresó su esperanza de que Bautista reconsiderara su elección por el bienestar de su familia: "Es loco, porque a veces lo pongo y por morbo me quedo viendo".

Finalmente, el diálogo reveló el conflicto interno de Benjamín entre el respeto por las decisiones personales de su hijo y su preocupación paternal por la seguridad y el bienestar familiar.