Furia tras salir de Gran Hermano: "yo me autoeliminé"

jueves, 20 de junio de 2024 00:00

Juliana "Furia" sorprendió a todos en su primera aparición pública después de abandonar la casa de Gran Hermano por Telefe. En el programa El Debate de GH, la controvertida concursante reveló abiertamente las razones detrás de su salida del reality show, generando un debate intenso entre los panelistas y espectadores.

En un momento crucial de la entrevista, Furia desafió a los presentes con una pregunta directa: "¿Creen ustedes que me fui porque me expulsaron del juego o porque yo me autoeliminé?" Esta interrogante marcó el inicio de una revelación personal profunda por parte de la jugadora más polémica del programa.

"Yo me autoeliminé", afirmó Juliana con determinación, subrayando que su decisión estuvo motivada por diversos factores que ella consideró fundamentales. Entre ellos, mencionó la sensación de censura que experimentó dentro de la casa y el descubrimiento de que el entorno no reflejaba su verdadera identidad.

"Quise irme cuando me di cuenta que me censuraban", explicó Furia, añadiendo que la dinámica de la casa no resonaba con quien realmente es. Además agregó que ella "ya no quería vender algo que no era" y que su objetivo era "motivar al mundo”. Sus declaraciones resonaron entre los seguidores del programa, quienes habían seguido de cerca su participación y sus conflictos con otros concursantes.

La salida de Juliana se produjo tras una votación en la que fue eliminada con más del 62% de los votos, enfrentándose en un duelo telefónico con Martín "El Chino". Su partida dejó un vacío en el programa y generó un debate sobre las condiciones internas que afectan a los concursantes.

El testimonio de Furia en El Debate de GH ofreció una visión cruda y honesta de su experiencia en el reality, destacando la complejidad emocional detrás de las decisiones tomadas dentro de la casa más observada del país.