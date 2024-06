"Está embarazada...": Furia reveló una "bomba" en GH y dejó en shock a todos

domingo, 2 de junio de 2024 20:43

Este domingo, Furia se mostró muy confiada en la casa de Gran Hermano (Telefe) y estuvo bromeando con los Bros. La participante dejó en claro que quiere llegar a la final con Martín, Bautista y Nicolás. Es por ello que decidió ir contra Florencia y Virginia.

La jugadora se mostró con un look totalmente diferente y aseguró, entre risas, que "no están preparados para ser papás como Bautista, que Denisse está embarazada dijeron". La competidora felicitó a su compañero y agregó: "sos papá". Luego, dejó en claro que se trataba de una broma y que no debía preocuparse de nada.

Furia - "Denisse está embarazada me dijieron, felicitaciones sos papá"



Chino - "Te felicito amigo"



Furia - "Yo estaba embarazada pero lo perdí, me vino 3 veces en un mes así que MAURO despreocúpate"#GranHermano pic.twitter.com/uXbItS6Wk9 — TRONK (@TronkOficial) June 2, 2024

Además, la jugadora aprovechó para mandarle un saludo y un fuerte mensaje a Mauro tras su salida de la casa. La participante dejó en claro que en varias oportunidades tuvo "sospechas", pero finalmente descartaron que se tratara de un embarazo.

Este domingo, un jugador abandonará la casa más famosa del país y comienza la etapa más compleja del juego en cuenta regresiva de la Gran Final.