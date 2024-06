El divertido acting de Nicolás tras la salida de Florencia de la casa de Gran Hermano

domingo, 2 de junio de 2024 14:05

En la casa de Gran Hermano, siempre hay espacio para momentos de diversión y creatividad. Esta vez, Nicolás y Florencia protagonizaron un hilarante acting que dejó a todos los espectadores riendo. En un contexto de "Congelados", Florencia simuló estar fuera del juego y regresar a la casa, imaginando que Nicolás estaba congelado y hablándole. Esta actuación no solo mostró el talento de los concursantes para el entretenimiento, sino también la cercanía y el cariño entre ellos.

Florencia, demostrando su creatividad y sentido del humor, se acercó a Nicolás, quien estaba "congelado", y comenzó su monólogo emotivo y divertido: "Si supieran que ahora vivo sola en un monoambiente, en Palermo. Estoy acá, Nico. Estoy acá. No sabes lo que te extraño. Estoy tan orgullosa de verte desde afuera, que sigues luchando por tus sueños. Estoy tan orgullosa. Te veo tan lindo, tan sonriente. Todavía no podes ganar la prueba de líder, pero no pasa nada. Jugando con Arturo. Te extraño mucho. Nunca te dejé de esperar afuera. Nunca te dejé de esperar, sigo acá."

Florencia simuló ser una ex concursante del reality, fuera del juego, expresando cuánto extrañaba a Nicolás y lo orgullosa que estaba de él. Esta parte del acting reflejó el fuerte vínculo que han formado dentro de la casa.

Florencia continuó con su mensaje, lleno de apoyo y cariño: "Pensar que antes no me dabas bola. Pero bueno, estoy acá. Te quiero dar fuerzas para que sigas, para que llegues, para que cumplas tu sueño. Quiero dos hijos y dos perras. Congelados. Quédate quieto. Te voy a dar un beso, ¿sí? Por favor, quiero que llegues a la final, que cumplas tu sueño. Por favor, ¿sí? Quédate quieto, te voy a dar un beso en la boca. No sé lo que te extraño. Sos tan hermoso. te extraño mucho. Bueno, fuerzas, por favor. Tienes que ganar, tienes que ganar, por favor."

Este segmento no solo mostró el lado humorístico de la situación, sino también el apoyo incondicional de Florencia hacia Nicolás. Su deseo de ver a Nicolás alcanzar sus metas y sueños dentro del juego fue evidente en cada palabra.

Este domingo uno de los dos puede dejar realmente el juego porque es la Gala de Eliminación y los dos están en placas.