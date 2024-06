Bautista sobre Nicolás de Gran Hermano: "lo más inteligente sería ir contra Flor"

domingo, 2 de junio de 2024 13:27

A medida que se acerca una nueva gala de eliminación en Gran Hermano, las tensiones y estrategias de los concursantes se intensifican. En esta ocasión, una conversación reveladora entre Bautista y Darío ha dejado al descubierto sus pensamientos y tácticas para enfrentar esta crucial etapa del juego.

Durante la conversación, Bautista expresó su análisis sobre la postura de un compañero: "Digo que está bastante tranqui, eh, en el sentido de su postura, de donde se para. Yo por ahí, el tema es que yo con Denise no tuve esa postura, porque ella directamente venía a jugar con nosotros. Sí. Pero si Denise estuviese, no sé, en otro... en otro lugar, no sé qué onda."

Bautista reflexiona sobre cómo la estrategia de Denise, quien jugaba directamente con su grupo, habría sido diferente si estuviera en otra posición dentro de la casa.

Darío, por su parte, compartió su enfoque directo con los compañeros: "Yo le fui claro a los dos. Que se oriente, que se focalice en este momento el GH y que el tema de las relaciones acá adentro y más. Si te conociste acá adentro, que lo tomen como lo que es."

Con estas palabras, Darío subrayó la importancia de mantener la concentración en el juego y manejar las relaciones internas con cautela, sugiriendo que deben ser vistas en el contexto específico de Gran Hermano.

La conversación continuó con Bautista destacando la complejidad de mezclar estrategias y sentimientos: "Lo más inteligente para él en esta placa, si no existieran los sentimientos, sería ir contra Flor. ¿No es verdad eso? Pero ahí sí te afecta. Pero ahí sí te afecta el sentimiento. Por eso te digo, no sé en qué postura estaría yo si estuviese Denise ahí. O sea, si yo fuese Nico y Denise fuese Flor. Y por ahí te digo... Y a mí me tiraría, ¿entendés?"

Bautista planteó la dicotomía entre la estrategia lógica y los sentimientos personales, considerando que, en un escenario sin emociones, la decisión obvia sería ir contra Flor. Sin embargo, reconoce que los sentimientos juegan un papel crucial y pueden alterar la lógica de las decisiones en la casa.