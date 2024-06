Tremendo audio de Cristian U sobre Manzana de Gran Hermeno: "Lo veo, lo arruino"

miércoles, 19 de junio de 2024 00:00

Federico Farías, conocido como “Manzana”, exconcursante de Gran Hermano 2023 (Telefe), reveló una captura de pantalla de un mensaje amenazante que recibió de Cristian U, en respuesta a que Manzana lo llamara “payaso”.

El actual streamer y cantante de RKT no se detuvo ahí y compartió el audio intimidante que le envió Cristian Urrizaga. En el mensaje, Cristian U dice: “Sos recontra otario. Soy Cristian U, ¿viste al que vos le dijiste payaso y lo insultaste así de la nada? Te quería decir que si te gusta insultar a la gente así, de la nada, te diría ‘vení loco, vamos a boxear un rato, vamos a pelear un rato, y a ver quién es más payaso’”.

Cristian U continuó su mensaje con un tono desafiante: “Pero como sé que hay problemas judiciales, porque los cagones comúnmente hacen estas cosas y después se esconden, o hacen denuncias, te hago una propuesta”.

Manzana mostró otra parte del audio de WhatsApp, en la que Cristian U le invita a enfrentarse en un evento. “Me quedaron en confirmar quién era el otro Gran Hermano para pelear conmigo. Yo te propongo y subite conmigo. Te la tenés que bancar ahora, amigo. Te la tenés que bancar, te la tenés que recontra bancar, porque si sabés insultar a alguien después te la tenés que recontra bancar, no seas tan cagón”.

Visiblemente molesto, Cristian U añadió: “Tenés 20 años de diferencia, subite. Pedazo de otario, yo voy al frente y me la recontra aguanto, y si me insultás como me insultaste de la nada, estoy recaliente con vos”.

El DJ finalizó su mensaje con una advertencia clara: “Dije ‘¿le escribo o no le escribo?’ Y dije, ‘sí, porque donde lo vea lo arruino. Donde lo veo... ¡pumba! por gordo gil’. Entonces, ¿sabés qué? Te hago esta propuesta hermosa. Subite al ring conmigo, te recontra cago bien a palos y no hay denuncias de ningún lado ni las lloriqueadas estas pelotudas”.