Gran Hermano: por un particular motivo, Sol Pérez fue tendencia en X en la gala de eliminación

miércoles, 19 de junio de 2024 00:00

Sol Pérez volvió a captar todas las miradas de los seguidores de Gran Hermano. En la gala de eliminación de este martes, la panelista usó un vestuario muy sensual que no pasó desapercibido. La rubia, conocida por su estilo único y provocador, optó por un vestido que dejó a todos boquiabiertos.

El look elegido por Sol Pérez para la ocasión presentaba un audaz escote que descendía hasta el ombligo, resaltando su figura escultural y atrayendo la atención de la audiencia presente y virtual. Con ese atuendo dejó ver algo más que su perfecta figura... un tatuaje de sol en el centro de su cuerpo.

Este atuendo no solo generó un revuelo en el estudio, sino que también hizo eco en las redes sociales, donde rápidamente se convirtió en tendencia gracias a los comentarios y reacciones de los usuarios, quienes recurrieron a X (ex Twitter) para expresar su asombro y admiración por el atrevido estilo de la modelo.

Sol Pérez no es ajena a la controversia y siempre ha destacado por sus elecciones temáticas en cuanto a vestuario se refiere, desde deslumbrar como Barbie hasta evocar la mística de la Sirenita. Cada aparición pública de la rubia se convierte en un acontecimiento, no solo por su participación en el programa, sino también por su habilidad para seleccionar looks que no dejan indiferente a nadie.

Pero éste no fue el único motivo que la llevó a estar en boca de la audiencia de Gran Hermano. La modelo ofreció a Denisse usar el vestido que ella lució en su casamiento para que ingrese a la casa y protagonice la falsa boda del reality con Bautista. Este ofrecimiento también se llevó todo tipo de comentarios y halagos para la panelista.

De esta forma, Sol Pérez una vez más demostró por qué es una de las figuras más seguidas y comentadas del mundo del entretenimiento. Su capacidad para combinar moda, audacia y estilo personal la posiciona como una referente indiscutible en la industria, donde su presencia siempre asegura una dosis de glamour y polémica.

Que me importa Furia, Juliana, Martín, el Chino, del Moro y el casamiento, yo no puedo dejar de ver el escote de Sol Perez #GranHermano — Facundo Iba (@Facunditolg) June 19, 2024

Se va armando el casamiento Baunisse:

Sol Perez ofrece su vestido de casamiento para que Denisse lo use en la boda con Bauti.#GranHermano pic.twitter.com/h69b0VRT7A — emi (@eeemiliano) June 19, 2024