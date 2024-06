"Eligieron lo aburrido": Laura Ubfal, destrozó a los exGH por "anti Furia"

miércoles, 19 de junio de 2024 14:01

Juliana "Furia" Scaglione fue eliminada de "Gran Hermano" y las repercusiones están a flor de piel. Una de las "indignadas" con la salida de la polémica participante es la panelista del reality, Laura Ubfal.

En "A la Barbarossa" se despachó con todo. "Se equivocó en ser ganadora, en que tenía todo este club de resentidos en contra. Lo saco a Licha porque lo escuché pero realmente, eran muy fuertes. Todo contribuyó y toda la televisión estaba en contra de Furia; todo es "anti Furia"", disparó.

Y resaltó: "no se bancan una mina como ella. Se miró con lupa cada cosa que dijo. ¡Las cosas que dijeron muchos en la casa, no se miraron con la lupa con la que se miró a la protagonista de la casa que es Furia! Y eso fomentó un odio y un anti Furia que llegó a esta situación y terminamos eligiendo lo aburrido. Siempre hablo del juego; no de la sociedad".

Georgina destacó que su lectura era opuesta a lo que analizaban en su programa: "pienso que le dejaron pasar muchas cosas a Furia". Y Paulo Kablan agregó que "Furia tuvo, más o menos, los mismos votantes siempre que son un montón. Lo que pasa es que se fueron achicando y tiene 30 y pico por ciento de votos. Se achicaron los concursantes y tarde o temprano, se le iba a terminar".

"Yo vi la tribuna, Paulo. Ella estuvo en placa muchas veces. Para mí es una estrella de la televisión, acá y en el mundo", aseguró.