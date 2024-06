"Somos tu refugio por siempre": emocionante dedicatoria de Darío Barassi a su hija Emilia

martes, 18 de junio de 2024 20:10

Este 18 de junio, Darío Barassi y su esposa, Luli Gómez Centurión celebran los 5 años de Emilia, la hija mayor de la pareja que los convirtió en papás, cambiando sus vidas para siempre.

En este escenario, el sanjuanino conductor de "Ahora caigo", por Eltrece, usó sus redes sociales para escribirle un extenso y emocionante mensaje a su hija, a quién le dedicó un muy feliz cumpleaños.

"Si un avión tiene turbulencia cierro los ojos y veo tu mirada. Si no sale una, apago el sistema y hago que el recuerdo de tus carcajadas me aturda y reviva", comenzó escribiendo el conductor junto a una foto de su hija.

"Emilia sos espectacular. Brillante, lúdica, sensible, bella, divertida, musical, oles rico, tu risa es contagiosa, sos buena amiga, rápida, hermana ideal, tierna, seductora y pícara. Hoy es tu cumpleaños. Te celebro todo los días pero hoy es especial. Hace 5 años te vi por primera vez. Nunca tuve tanto miedo e inseguridad en mi vida, hasta que pegaste un grito ensordecedor que vitalizó a todos los que estábamos en esa sala. Me miraste fijo, diciendo algo así como ACÁ LLEGUÉ", agregó.

Con las horas, la publicación en Instagram comenzó a sumar likes de sus seguidores, que además le desearon feliz cumpleaños a la niña.

Mirá el mensaje completo a continuación:

Si un avión tiene turbulencia cierro los ojos y veo tu mirada.

Si no sale una, apago el sistema y hago que el recuerdo de tus carcajadas me aturda y reviva.



Antes de dormirme todas las noches paso a visitarte. Controlo que respires bien, tu vida me importa mucho. Es tan lindo verte dormir.



Cdo amanezco con la sorpresa de tu visita en la cama, entre mamá y yo, te abrazo como para tenerte cerca toda la vida. Lo hago fuerte porque sé que no va a ser así y está bien que así sea.



Emilia sos espectacular. Brillante, lúdica, sensible, bella, divertida, musical, oles rico, tu risa es contagiosa, sos buena amiga, rápida, hermana ideal, tierna, seductora y pícara.



Hoy es tu cumpleaños. Te celebro todo los días pero hoy es especial. Hace 5 años te vi por primera vez. Nunca tuve tanto miedo e inseguridad en mi vida, hasta que pegaste un grito ensordecedor que vitalizó a todos los que estábamos en esa sala. Me miraste fijo, diciendo algo así como ACÁ LLEGUÉ.



Llorabas un montón hasta que dejaron que tu papá te tuviera en brazos. Te acerqué a mamá chocaron narices y te calmaste. Que bestia tu madre, lo dio todo, se merecía descansar. Te lleve a unos controles y no dejabas de mirarme. Si alguien te alejaba, grito y llanto. Yo te agarraba calma y serenidad. Así ese día y así en la vida. Somos tu refugio por siempre. Acá solo hay amor y admiración para vos.



Felices 5 reina del papa. Siga conquistando. No tenes techo. Amo ser tu papá. Amo que seas mi hija. Amo que existas enana y que sea cerca nuestro. Te amo a vos.