Desplante de Barbano a Calabró: se conocieron detalles de lo que ocurrió

martes, 18 de junio de 2024 00:00

En la reciente entrega de los premios Martín Fierro a la radio, una situación entre Rolando Barbano y Marina Calabró acaparó todas las miradas del mundo del espectáculo. El incidente, ampliamente comentado en programas de farándula, los involucra por un momento de "desplante" que se convirtió en objeto de intensas especulaciones y controversias.

Según reveló Marcela Tauro en el programa Intrusos, el hecho ocurrió públicamente cuando Rolando Barbano agradeció a una enigmática "271", lo cual inicialmente fue interpretado como un gesto hacia Marina Calabró, apodo con el que se la identifica en círculos cercanos. Sin embargo, posteriormente Barbano aclaró que se refería a una línea de colectivos y no a su supuesta novia.

Tauro, quien es amiga cercana de Marina, no dudó en expresar su opinión sobre la relación entre los periodistas de Lanata sin filtro, calificándola como "tóxica" debido a una dinámica interna marcada por separaciones y reconciliaciones que, según ella, no se reconocen abiertamente. “Yo hablo todos los días con Marina y sé toda la situación. Todo. No es el primer desplante que él le hace a ella, visto desde mi punto de vista. Evidentemente ella está ciega. Ella está tóxica porque no suelta”, explicó Tauro.

La periodista continuó explicando que la situación no es unilateral, insinuando que ambos alimentan esta dinámica compleja. Según su testimonio, Marina Calabró ha atravesado momentos difíciles, llegando a emocionarse profundamente tras el episodio del desplante en los premios Martín Fierro.

“La toxicidad no viene de ella solamente. Él también la fomenta. Yo trabajo en la misma radio y estoy en los pasillos. Si yo no quiero saber nada más con vos, entonces no te ‘alimento’. Si el jueves me voy a tomar algo con vos, paso la noche con vos y a los demás les digo que no, está jugando un juego”, señaló.

Este incidente no solo ha generado un revuelo mediático, sino que ha puesto en el centro de la atención pública una relación entre dos figuras reconocidas del periodismo argentino, destacando tensiones y emociones que trascienden los límites del escenario profesional.

“Marina no iba a ir a la entrega de los Martín Fierro y él tampoco. Tenían un viaje. Ella lo invitó a él a Londres. El vuelo era para ayer. Cuando sacaron el pasaje no se dieron cuenta que era el Martín Fierro y el Día del Padre. Él le dice que no iba porque quería ir a la entrega y quería estar acá para la fecha”, finalizó.

El culebrón entre Rolando Barbano y Marina Calabró continúa alimentando las portadas y conversaciones en el ámbito del entretenimiento, dejando abiertas las especulaciones sobre el futuro de su relación personal y profesional.