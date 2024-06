"¿Te gusta copiarme?": Wanda Nara presentó su nueva canción con un desnudo muy hot

lunes, 17 de junio de 2024 17:54

Wanda Nara está de regreso con un nuevo tema musical y no se guardó nada, literal, para anunciarlo. La empresaria, manager deportiva y conductora anticipó Ibiza, con un desnudo muy caliente.

"Esta fiesta no se termina. Para que siempre me recuerdes. El que se enamora, pierde. ¿Te gusta copiarme, mi amor?", se la escucha decir en la pista de una nueva canción para bailar. Las imágenes la muestran recostada en un parque verde, cubriéndose los senos desnudos y mostrando parte de su cola, sin ropa interior. Sólo unas botas visten sus pies y piernas.

"Este tema grabamos el año pasado pensando en este verano europeo y se llama Ibiza. Wanda x Negro Dub. Próximamente. Te gusta copiarme, mi amor?", colocó en el posteo en Instagram. En sus historias, habló más de su presente y ese lanzamiento.

"Estoy de vacaciones, me mudé y soy de las que hasta que no termino todo, no me quedo tranquila. Mudé todo y ordené todo.

A los que me preguntan por mi música, tengo un montón de temas grabados hace un montón y que quiero que salgan. Hay uno que me encanta. Suena todo el tiempo en mi auto y el de mis amigos. Mañana (por hoy) les comparto un pedacito", contó. ¿Se viene un nuevo hit?

Mirá el posteo acá: