"Me dijeron...": fuerte enfrentamiento entre Martín y Furia en la cena de nominados

lunes, 17 de junio de 2024 00:00

Este lunes, se conocerá el nombre del nuevo eliminado de la casa más famosa del país. Juliana "Furia", Emmanuel, Martín "Chino" y Bautista estuvieron este domingo en la cena de nominados y desde los primeros momentos se vivieron momentos de mucha tensión.

De acuerdo a los resultados de la primera encuesta, Martín "Chino" y Furia protagonizarán el mano a mano en la gala de este lunes. Restará saber si se repartirá el escenario mañana (lunes) cuando Santiago del Moro revele el resultado del sobre. En este escenario, comenzaron con los enfrentamientos y hay gran expectativas por lo que sucederá en las próximas horas.

Desde los primeros minutos, Furia arremetió directamente contra su próximo objetivo "Chino". La jugadora destacó que en el confesionario le dijeron algunos datos que realmente la sorprendieron. "Queres un versus, los vas a tener", aseguró Juliana ante la atenta mirada de todos los participantes. Luego, dejó en claro que Martín debe quedar fuera de la casa.

MARTÍN: "El versus lo planteaste vos al decir mi nombre"



JULIANA: "El versus lo planteaste vos pero con dos chicos atrás, flor de patotero que te haces. Te olvidaste que soy mina y la próxima vez que me grites..."



*CORTAN LA TRANSMISIÓN*#GranHermano pic.twitter.com/AT9kkeMTsa — TRONK (@TronkOficial) June 17, 2024

"El señor (Martín) piensa que soy mentirosa", destacó la jugadora. Además, aprovechó para criticarle la actitud por hacerle la espontánea. "Lo que decís no concuerda con tus acciones. No hay valor en la palabra, no hay que confiar en una persona así", subrayó Chino. "¿Quién abandonará la casa este lunes?"