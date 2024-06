Furia enfrentó a Martín a horas de la gala de eliminación: "vos me haces ver como una loca"

lunes, 17 de junio de 2024 15:39

Faltan pocas horas para la gala de eliminación de Gran Hermano y una nueva pelea se vivió adentro de la casa de Gran Hermano. Furia atacó a Martín mientras éste hacía el asado y lo llamó loco.

Todo se dio mientras el "Chino" y Nicolás jugaban a hacer el "tutorial" de cómo se cocina la carne a la parrilla. En ese momento, Juliana lanzó los dardos contra Martín porque él se estaba riendo. "Sí, reíte de mí ahora, reíte. Que te defendí la cola, gil", comenzó lanzando desde el otro extremo del patio.

"Te la voy a pelear hasta las nueve de la noche, eh. Hasta las nueve de la noche te la voy a pelear. Dale, peleá lo que quieras. Sí, así se te cae de la jeta. Y seguis riéndote de las mujeres, porque eso es lo que hiciste. ¿Tanto las odiás?", agregó en un ataque de gritos.

Ante esto, el Chino se defendió: "No me río de las mujeres. Vos sos la que maltrata a mujeres. Vos sos la que habla mal de todas las mujeres". Sin embargo Furia lo mandó al "psicólogo": "Al psicólogo, loquito, loquito. Que me haces ver a mí como la loquita. ¿Sabés lo que significa que una mina pegue y grito porque no aguanta más?".

Nuevamente Martín intentó interpretar sus palabras considerando que todos esos escándalos los hace ella "por juego". "Me vas a dar de vuelta todo, eh. Tarado", finalizó.

JULIANA: "Te la voy a pelear hasta las 9 de la noche, así se te cae la jeta, seguí riendote de las mujeres ¿tanto las odias?"



MARTÍN: "No me rio de las mujeres, vos sos la que maltrata y habla mal de todas las mujeres"#GranHermano pic.twitter.com/nhVMzQbZo7 — TRONK (@TronkOficial) June 17, 2024

Juliana a Martín: “Cuando salga te voy a bloquear, para que no puedas ver lo feliz que soy. No voy a salir con ustedes a ningún lado. [...] Siempre me faltaste el respeto, ¿Por qué soy diferente, más que vos? ¿Porque soy entrenadora, porque levanto más kg que vos? Envidioso.” pic.twitter.com/arh9YAsiVt — uD835uDC8EuD835uDC82uD835uDC93uD835uDC8A (@granhermanitx) June 17, 2024