Video: previo a la gala, Martín cambió de estrategia y dejó en shock a los Bros

Martín "Chino" quiere quedarse en la casa más famosa del país y está dispuesto a todo con lograr su objetivo. Es por ello que dejó en claro que cambiará su estrategia y ahora buscará vencer a Furia de una forma diferentes. Los Bros quedaron sorprendidos con la decisión del participante, pero prefieren demostrarse apoyo antes que mostrar una división en lo que será la gala de este lunes.

Nadie quiere abandonar la casa de Gran Hermano (Telefe) y todos buscan convertirse en los nuevos finalistas de GH 2023-2024. En este escenario, Martín destacó que "se puede. Será épico. Cada vez que ella habla me hace campaña a mi, gracias Juliana al 9009. Es increíble como intenta tirarte abajo. Me dice que me odian, no pasa nada, lo averiguaré cuando salga".

MARTÍN: "Se puede y va a ser épico. Cada vez que ella habla me hace campaña a mi, muchas gracias JULIANA AL 9009" tal cual chinito, ese es el motivo por el cual no la enfocan y cortan todo cuando aparece en cámara. Derrapa cada vez que habla.#GranHermano pic.twitter.com/ZPHzHcNOLN — TRONK (@TronkOficial) June 16, 2024

Chino subrayó que cada vez que ella pida que lo voten, él agradecerá de una polémica manera. Es que buscará que todos sus seguidores la voten en la gala de este lunes. Martín destacó que será posible ir contra la jugadora más fuerte de la casa.

Ante este pedido, Nicolás, que fue salvado por Darío, le aseguró, entre risas, que será una gala complicada. "¿Qué pasará este lunes en GH?"